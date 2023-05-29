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Молдова создает государственный центр противодействия российской дезинформации

Понедельник, 29 мая 2023, 10:43

Президент Молдовы предложила парламенту создать государственное ведомство для противодействия дезинформации и пропаганде, в частности российской.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявила президент Майя Санду.

Национальный центр борьбы с пропагандой "Патриот" предлагают создать как орган, который будет координировать и внедрять государственную политику в сфере информационной безопасности и заниматься стратегической коммуникацией для противодействия дезинформации.

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Президент отметила, что подаст парламенту соответствующее предложение. 30 мая текст проекта опубликуют для общественных консультаций, а до конца июня передадут на рассмотрение парламента.

"Ежедневно Кремль и преступные группировки осуществляют гибридные атаки, используя оружие пропаганды, чтобы сеять ненависть в Молдове, ослаблять наше взаимное доверие и доверие к государству. Поскольку Кремль не может добраться до нас своими танками, он спонсирует распространение лжи в СМИ и соцсетях, вкладывая в это огромные деньги, финансирует преступные группировки грязными деньгами. Ложь, транслируемая на телеканалах и в интернете, стала наиболее опасным оружием", – заявила Майя Санду.

По ее словам, Центр будет иметь две основные функции – выявлять распространяемую дезинформацию, противодействовать этим кампаниям и сообщать общественности достоверную информацию, а также работать с другими правительственными структурами для повышения устойчивости страны к дезинформации.

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Майя Санду добавила, что право на свободу слова является безоговорочной ценностью для демократической страны, но свобода слова "не должна быть прикрытием для лжи и интоксикации".

"Мы не можем позволить им расколоть нас и ослабить страну. Это зависит от нас, от всего общества. Потому что это и есть их план – ослабленная страна с озлобленными людьми, которые не мешают им воровать и оставлять Молдову бедной и коррумпированной", – подчеркнула Санду.

Напомним, Евросоюз 22 мая официально запустил гражданскую миссию для Молдовы, целью которой будет повышение устойчивости страны перед гибридными угрозами.

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Темы: МолдоваРосcияпропаганда
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