Росія оголосила в розшук американського сенатора

Зустріч президента Зеленського і сенатора США Грема у Києві 26 травня. Фото ОП

Російське МВС оголосило в розшук американського сенатора Ліндсі Грема, який 26 травня зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським і якому після цього російські політики приписали русофобські висловлювання.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Картку про розшук опубліковано в базі даних МВС РФ.

Повідомляється, що Грем "розшукується за статтею КК".

Раніше глава Слідкому РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу нібито за фактом русофобських висловлювань американського сенатора Грема.

Передісторія:

26 травня Грем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. На відео, оприлюдненому Офісом президента, Грем прийняв похвалу Зеленського за військову допомогу США на суму 38 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.

Грем назвав американську допомогу "найкращими грошима, які ми коли-небудь витрачали". Він сказав, що відвідує Україну на 457-й день війни, і що українці, які чинять опір вторгненню, нагадують йому про "наших найкращих американських друзів". "Був час в Америці, коли ми були такими ж – ми билися до останнього, ми збиралися бути вільними або померти", – сказав Грем.

"Тепер ви вільні, – відповів на це Зеленський під час зустрічі. – І ми будемо". На що Грем відказав: "А росіяни вмирають". Зеленський додав: "Так, але вони прийшли на нашу територію. Ми не воюємо на їхній території".

Речник Кремля Дмитро Пєсков та інші російські посадовці пов'язали похвалу Грема щодо переваг американської допомоги з його коментарями про загибель росіян у війні. Початкові витяги з розмови, опубліковані ОПУ, не давали чітко зрозуміти, що ці два зауваження були зроблені в різних частинах розмови.

Російські політики назвали заяви сенатора русофобськими, а заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв навіть почав погрожувати тим, що "в Америці вбивають сенаторів".

Сам Грем 28 травня відкинув критику Росії щодо його підтримки України. За його словами, він сказав Зеленському, що Україна взяла на озброєння американську мантру "Живи вільно або помри". "Це була хороша інвестиція Сполучених Штатів, щоб допомогти звільнити Україну від російських воєнних злочинців", – зауважив сенатор.