Росія оголосила в розшук американського сенатора

Зустріч президента Зеленського і сенатора США Грема у Києві 26 травня. Фото ОП

Російське МВС оголосило в розшук американського сенатора Ліндсі Грема, який 26 травня зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським і якому після цього російські політики приписали русофобські висловлювання.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Картку про розшук опубліковано в базі даних МВС РФ.

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Повідомляється, що Грем "розшукується за статтею КК".

Раніше глава Слідкому РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу нібито за фактом русофобських висловлювань американського сенатора Грема.

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