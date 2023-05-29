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Россия объявила в розыск американского сенатора

Ирина БалачукПонедельник, 29 мая 2023, 10:49
Россия объявила в розыск американского сенатора
Встреча президента Зеленского и сенатора США Грэма в Киеве 26 мая. Фото ОП

Российское МВД объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, который 26 мая встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и которому после этого российские политики приписали русофобские высказывания.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Карточка о розыске опубликована в базе данных МВД РФ.

Сообщается, что Грэм "разыскивается по статье УК". 

 

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело якобы по факту русофобских высказываний американского сенатора Грэма.

Предыстория:

  • 26 мая Грэм встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. На видео, обнародованном Офисом президента, Грэм принял похвалу Зеленского за военную помощь США на сумму 38 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Грэм назвал американскую помощь "лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили". Он сказал, что посещает Украину на 457-й день войны, и что украинцы, которые сопротивляются вторжению, напоминают ему о "наших лучших американских друзьях". "Было время в Америке, когда мы были такими же, сражались до последнего, мы собирались быть свободными или умереть", – сказал Грэм.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков и другие российские чиновники связали похвалу Грэма о преимуществах американской помощи с его комментариями о гибели россиян в войне. Первоначальные выдержки из разговора, опубликованные ОПУ, не давали четко понять, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора.
  • Российские политики назвали заявления сенатора русофобскими, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев даже начал угрожать тем, что "в Америке убивают сенаторов".
  • Сам Грэм 28 мая отверг критику России относительно его поддержки Украины. По его словам, он сказал Зеленскому, что Украина взяла на вооружение американскую мантру "Живи свободно или умри". "Это была хорошая инвестиция Соединенных Штатов, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников", – отметил сенатор.

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Темы: РосcияСШАрозыск
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