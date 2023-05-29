Россия объявила в розыск американского сенатора

Встреча президента Зеленского и сенатора США Грэма в Киеве 26 мая. Фото ОП

Российское МВД объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, который 26 мая встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и которому после этого российские политики приписали русофобские высказывания.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Карточка о розыске опубликована в базе данных МВД РФ.

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Сообщается, что Грэм "разыскивается по статье УК".

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело якобы по факту русофобских высказываний американского сенатора Грэма.

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