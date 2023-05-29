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Влада Грузії пояснила зближення з РФ "стратегічною політикою терпіння"

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 11:57

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Росією, а останні кроки назустріч РФ пояснив "стратегічною політикою терпіння". 

Його слова наводить "Новости-Грузия", пише "Європейська правда". 

Спікер запевнив, що про принципові поступки Росії не може бути мови і відновлення дипломатичних відносин з Москвою не обговорюється. 

"Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння", – заявив Папуашвілі, додавши, що у національних інтересах країни – зберігати мир та посилювати економіку. 

Одночасно він звинуватив у "політиці поступок" колишню владу – партію експрезидента Михеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух".

"Ми стараємося уникати провокацій та різних погроз, у тому числі тих, що лунають з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, ні за що не торгуємося… Наша головна мета – об’єднання країни і євроінтеграція. Для цього потрібний мир та економічний прогрес… Бідна та ослаблена країна не цікава ані абхазам та осетинам, ані західним партнерам", – додав Шалва Папуашвілі.  

Він визнав, що Москва скасувала візи для громадян Грузії і свою майже 4-річну заборону на пряме авіасполучення з Грузією з політичних мотивів, але зазначив, що мету цього кроку важко визначити. 

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"Ми зі свого боку керуємося мотивацією і метою власної країни. На нашу думку, що більше країн може відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо казати про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого не змінює. Хто не хоче, той у Росію не поїде", – сказав спікер.

Він також заявив, що у владі не ігнорують можливі ризики через масову міграцію росіян до Грузії, зазначивши, що питання "під контролем спецслужб". 

Читайте також: Розворот Тбілісі: як Грузія втрачала прозахідний курс і чи став цей процес незворотним

Теми: ГрузіяРосіядипломатичні відносини
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