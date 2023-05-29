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Власти Грузии объяснили сближение с РФ "стратегической политикой терпения"

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 11:57

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией, а последние шаги навстречу РФ объяснил "стратегической политикой терпения".

Его слова приводит "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Спикер заверил, что о принципиальных уступках России не может быть речи и восстановление дипломатических отношений с Москвой не обсуждается.

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"Мы не проводим политику уступок России. Наша политика – это не политика уступок, а стратегическая политика терпения", – заявил Папуашвили, добавив, что в национальных интересах страны – сохранять мир и усиливать экономику.

Одновременно он обвинил в "политике уступок" бывшую власть – партию экс-президента Михеила Саакашвили "Единое национальное движение".

"Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе тех, что звучат из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся... Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для этого нужен мир и экономический прогресс... Бедная и ослабленная страна не интересна ни абхазам и осетинам, ни западным партнерам", – добавил Шалва Папуашвили.

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Он признал, что Москва отменила визы для граждан Грузии и свой почти 4-летний запрет на прямое авиасообщение с Грузией по политическим мотивам, но отметил, что цель этого шага трудно определить.

"Мы со своей стороны руководствуемся мотивацией и целью собственной страны. По нашему мнению, чем больше стран может посетить гражданин Грузии без визы, тем лучше. Если говорить о безопасности, то односторонняя отмена Россией визового режима ничего не меняет. Кто не хочет, тот в Россию не поедет", – сказал спикер.

Он также заявил, что во власти не игнорируют возможные риски из-за массовой миграции россиян в Грузию, отметив, что вопрос "под контролем спецслужб".

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Темы: ГрузияРосcиядипломатические отношения
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