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Біля мерій на півночі Косова розгорнули сили НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 12:08

На півночі Косова у понеділок миротворці НАТО сформували кордони безпеки навколо трьох мерій, щоб стримати сербів, які протестують проти приходу до влади мерів – етнічних албанців у населеному здебільшого сербами районі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У Лепосавичі, що недалеко від кордону з Сербією, американські миротворці у спорядженні для протистояння масовим заворушенням встановили колючий дріт навколо будівлі мерії, щоб захистити її від сотень розлючених сербів.

Миротворці НАТО також заблокували ратушу в Зубін-Потоку, щоб захистити її від розлючених сербських протестувальників.

У Звечані косовська поліція, укомплектована винятково етнічними албанцями, застосувала сльозогінний газ проти сербів, які прорвалися через барикаду і намагалися пройти до будівлі мерії.

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Серби, які становлять більшість на півночі Косова, досі вважають Белград своєю столицею – навіть через понад два десятиріччя після проголошення незалежності Косова у 2008 році.

Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова в цілому, але косовські серби на півночі вже давно вимагають виконання угоди 2013 року про створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.

Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах у квітні, і кандидати – етнічні албанці виграли посади мерів у чотирьох населених сербами муніципалітетах з явкою 3,5%.

Серби вимагають, щоб уряд Косова усунув мерів-албанців і дозволив місцевим адміністраціям, які фінансує Белград, повернутися до виконання обов'язків.

У п'ятницю сутички виникли у кількох муніципалітетах на півночі Косова: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників.

У неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Косова знизити напруженість у відносинах з Сербією.

Президент Сербії Александар Вучич привів армію країни в повну бойову готовність і наказав її частинам наблизитися до кордону з Косовом в п’ятницю.

Миротворці НАТО були розгорнуті в Косові після кампанії бомбардувань Альянсу 1999 року, яка витіснила сербських військових і поліцію безпеки з Косова.

Теми: КосовоСербія
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