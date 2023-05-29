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Возле мэрий на севере Косова развернули силы НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 12:08

На севере Косова в понедельник миротворцы НАТО сформировали границы безопасности вокруг трех мэрий, чтобы сдержать сербов, протестующих против прихода к власти мэров – этнических албанцев в населенном в основном сербами районе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В Лепосавичи, что недалеко от границы с Сербией, американские миротворцы в снаряжении для противостояния массовым беспорядкам установили колючую проволоку вокруг здания мэрии, чтобы защитить ее от сотен разъяренных сербов.

Миротворцы НАТО также заблокировали ратушу в Зубин-Потоке, чтобы защитить ее от разъяренных сербских протестующих.

В Звечане косовская полиция, укомплектованная исключительно этническими албанцами, применила слезоточивый газ против сербов, которые прорвались через баррикаду и пытались пройти к зданию мэрии.

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Сербы, которые составляют большинство на севере Косова, до сих пор считают Белград своей столицей – даже спустя более двух десятилетий после провозглашения независимости Косова в 2008 году.

Этнические албанцы составляют более 90% населения Косова в целом, но косовские сербы на севере уже давно требуют выполнения соглашения 2013 года о создании ассоциации автономных муниципалитетов на их территории.

Сербы отказались участвовать в местных выборах в апреле, и кандидаты – этнические албанцы выиграли должности мэров в четырех населенных сербами муниципалитетах с явкой 3,5%.

Сербы требуют, чтобы правительство Косова отстранило мэров-албанцев и позволило местным администрациям, которые финансирует Белград, вернуться к исполнению обязанностей.

В пятницу столкновения возникли в нескольких муниципалитетах на севере Косова: полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона сербских протестующих.

В воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Косова снизить напряженность в отношениях с Сербией.

Президент Сербии Александар Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее частям приблизиться к границе с Косовом в пятницу.

Миротворцы НАТО были развернуты в Косове после кампании бомбардировок Альянса 1999 года, которая вытеснила сербских военных и полицию безопасности из Косова.

Темы: КосовоСербия
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