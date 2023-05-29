Одеситка, яка збирала гроші для окупантів, отримала 11 років тюрми

В Одеській області засудили на 11 років тюрми одеситку, яка організувала збір грошей для своїх родичів-окупантів, які брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ворожу пособницю, яка налагодила канал фінансування бойовиків "ДНР".

Реклама:

У грудні минулого року контррозвідники СБУ затримали її під час контрдиверсійних заходів на Одещині.

За даними слідства, зловмисницею є місцева жителька. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України".

Деталі: На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів.

Для цього вона розміщувала у соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам.

Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича.

Суд визнав зловмисницю винною за ч.1 ст.111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.