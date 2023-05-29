Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Одеситка, яка збирала гроші для окупантів, отримала 11 років тюрми

Альона Мазуренко Понеділок, 29 травня 2023, 12:55
Одеситка, яка збирала гроші для окупантів, отримала 11 років тюрми

В Одеській області засудили на 11 років тюрми одеситку, яка організувала збір грошей для своїх родичів-окупантів, які брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ворожу пособницю, яка налагодила канал фінансування бойовиків "ДНР".

Реклама:

У грудні минулого року контррозвідники СБУ затримали її під час контрдиверсійних заходів на Одещині.

За даними слідства, зловмисницею є місцева жителька. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України".

Деталі: На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ
 

Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів.

Для цього вона розміщувала у соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам.

Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича.

Суд визнав зловмисницю винною за ч.1 ст.111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Теми: СБУокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
СБУ
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
СБУ затримала бойовика, який намагався втекти до Придністров’я
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: