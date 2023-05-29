Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одеситка, яка збирала гроші для окупантів, отримала 11 років тюрми

Альона Мазуренко Понеділок, 29 травня 2023, 12:55
Одеситка, яка збирала гроші для окупантів, отримала 11 років тюрми

В Одеській області засудили на 11 років тюрми одеситку, яка організувала збір грошей для своїх родичів-окупантів, які брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

Джерело: Служба безпеки

Дослівно: "Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ворожу пособницю, яка налагодила канал фінансування бойовиків "ДНР".

У грудні минулого року контррозвідники СБУ затримали її під час контрдиверсійних заходів на Одещині.

За даними слідства, зловмисницею є місцева жителька. Її двоє родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання "ДНР Спарта" і воювали проти сил АТО/ООС на сході України".

Деталі: На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів південного військового округу ЗС РФ і брали участь у захопленні Маріуполя і частини Херсонщини.

 

Дізнавшись про низький рівень матеріально-технічного забезпечення родичів-окупантів, жінка добровільно організувала для них збір коштів.

ВІДЕО ДНЯ

Для цього вона розміщувала у соцмережах "Вконтакте" і "Одноклассники" повідомлення із закликами про грошову допомогу загарбникам.

Додатково вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці воюючого родича.

Суд визнав зловмисницю винною за ч.1 ст.111-2 ККУ (пособництво державі-агресору) і призначив їй 11 років та 4 місяці ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Теми: СБУокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
СБУ
У Запоріжжі затримали ексдепутата-комуніста, який наводив російські ракети
СБУ викрила за минулий рік понад 300 російських агентів – Малюк
Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста
Останні новини
23:22
Росіяни почали посилювати кордон курсантами: їм дали стрілецьку зброю і гранатомети
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
Усі новини...
Реклама: