Одесситка, которая собирала деньги для оккупантов, получила 11 лет тюрьмы
В Одесской области осудили на 11 лет тюрьмы одесситку, которая организовала сбор денег для своих родственников-оккупантов, участвовавших в захвате Мариуполя и части Херсонщины.
Источник: Служба безопасности
Дословно: "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства на вражескую пособницу, которая наладила канал финансирования боевиков "ДНР".
В декабре прошлого года контрразведчики СБУ задержали ее во время контрдиверсионных мероприятий в Одесской области.
По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины".
Детали: В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений южного военного округа ВС РФ и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсонщины.
Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.
Для этого она размещала в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам.
Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, которая принадлежала сожительнице воюющего родственника.
Суд признал злоумышленницу виновной по ч.1 ст.111-2 УК (пособничество государству-агрессору) и назначил ей 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.