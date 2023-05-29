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Одесситка, которая собирала деньги для оккупантов, получила 11 лет тюрьмы

Алена МазуренкоПонедельник, 29 мая 2023, 12:55
Одесситка, которая собирала деньги для оккупантов, получила 11 лет тюрьмы

В Одесской области осудили на 11 лет тюрьмы одесситку, которая организовала сбор денег для своих родственников-оккупантов, участвовавших в захвате Мариуполя и части Херсонщины.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства на вражескую пособницу, которая наладила канал финансирования боевиков "ДНР".

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В декабре прошлого года контрразведчики СБУ задержали ее во время контрдиверсионных мероприятий в Одесской области.

По данным следствия, злоумышленницей является местная жительница. Ее двое родственников в 2016 году вступили в ряды террористической группировки "ДНР Спарта" и воевали против сил АТО/ООС на востоке Украины".

Детали: В начале полномасштабного вторжения оба боевика вошли в состав регулярных подразделений южного военного округа ВС РФ и участвовали в захвате Мариуполя и части Херсонщины.

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Узнав о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, женщина добровольно организовала для них сбор средств.

Для этого она размещала в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" сообщения с призывами о денежной помощи захватчикам.

Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, которая принадлежала сожительнице воюющего родственника.

Суд признал злоумышленницу виновной по ч.1 ст.111-2 УК (пособничество государству-агрессору) и назначил ей 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.

 

Темы: СБУоккупациявойна
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