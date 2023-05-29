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Прем'єр Вірменії прокоментував можливість підписання мирної угоди з Азербайджаном 1 червня

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 13:25

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, коментуючи можливість підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном на полях саміту Європейської політичної спільноти 1 червня, повідомляє News.am.

За словами Пашиняна, вірменська сторона поки що не отримала коментарів Азербайджану щодо своїх мирних пропозицій, які він передав до зустрічі у Вашингтоні.

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"Четверту редакцію ми передали, на цей момент коментарів до неї поки що не отримали. Отже, на цей момент можу сказати, що немає узгодженого проєкту, який можна було б підписати", – зазначив вірменський прем’єр.

Минулого тижня посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва висловила сподівання, що Баку та Єреван можуть укласти мирну угоду щодо врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху під час саміту Європейської політичної спільноти, який пройде у Кишиневі 1 червня.

У той самий час у МЗС Вірменії зазначили, що обговорення мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном продовжиться під час і після зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти, а її підписання не включене до порядку денного зустрічі.

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Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Більше про це читайте тут: Курс на Захід: чому Вірменія більше не є союзником РФ. Також дивіться відео "ЄвроПравди" на цю тему.

Теми: ВірменіяАзербайджан
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