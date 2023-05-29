Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Армении прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном 1 июня

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 13:25

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя возможность подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном на полях саммита Европейского политического сообщества 1 июня, сообщает News.am.

По словам Пашиняна, армянская сторона пока не получила комментариев Азербайджана относительно своих мирных предложений, которые он передал до встречи в Вашингтоне.

Реклама:

"Четвертую редакцию мы передали, на данный момент комментариев к ней пока не получили. Итак, на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать", – отметил армянский премьер.

На прошлой неделе посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха во время саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня.

В то же время в МИД Армении отметили, что обсуждение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжится во время и после встречи на полях саммита Европейского политического сообщества, а его подписание не включено в повестку дня встречи.

ВИДЕО ДНЯ

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Больше об этом читайте здесь: Курс на Запад: почему Армения больше не является союзником РФ. Также смотрите видео "ЕвроПравды" на эту тему.

Темы: АрменияАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Армения
Армения заявила об обстреле Азербайджаном наблюдателей ЕС – те не уточнили, кто это сделал
В Армении грузовик столкнулся с микроавтобусом: погибли 11 человек
Трагически погиб и.о. посла Украины в Армении
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: