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Премьер Армении прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном 1 июня

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 13:25

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя возможность подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном на полях саммита Европейского политического сообщества 1 июня, сообщает News.am.

По словам Пашиняна, армянская сторона пока не получила комментариев Азербайджана относительно своих мирных предложений, которые он передал до встречи в Вашингтоне.

"Четвертую редакцию мы передали, на данный момент комментариев к ней пока не получили. Итак, на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать", – отметил армянский премьер.

На прошлой неделе посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха во время саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня.

В то же время в МИД Армении отметили, что обсуждение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжится во время и после встречи на полях саммита Европейского политического сообщества, а его подписание не включено в повестку дня встречи.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

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В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Больше об этом читайте здесь: Курс на Запад: почему Армения больше не является союзником РФ. Также смотрите видео "ЕвроПравды" на эту тему.

Темы: АрменияАзербайджан
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