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Партія влади у Грузії заявила, що президентка "пішла не тим шляхом"

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 14:02

Політрада правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" заявила, що президентка країни Саломе Зурабішвілі "пішла не тим шляхом", але вони не хотіли б поглиблювати протистояння з нею.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Політрада "Мрії" збиралася для обговорення своєї позиції щодо Зурабішвілі після того, як вона у виступі до Дня незалежності у п’ятницю розкритикувала уряд за антизахідну політику.

У партії заявили, що Зурабішвілі у 2018 році виграла вибори завдяки їхній підтримці, й вони розраховували на те, що вона буде "гідним надпартійним президентом", але вона "пішла іншим шляхом" та буцімто підіграє "радикальним опозиційним силам", а її останні дії охарактеризували як необ’єктивні та упереджені.

Водночас, заявляє "Мрія", у партії вважають за необхідне утриматися від критики президентки і не допустити поглиблення протистояння.

"Наш обов’язок – зберегти за пані Саломе Зурабішвілі на півтора року її терміну повноважень, які залишаються, мінімальну легітимацію…Наше рішення – не вступати в полеміку з пані Саломе Зурабішвілі. Ми повинні захищати інститут президентства навіть тоді, коли престижу цього інституту загрожує сам чинний президент", – заявили у партії.

Раніше Зурабішвілі публічно поскаржилася, що з 27 квітня очікує схвалення уряду на її візит до Брюсселя 31 травня. При цьому зауважили, що після рішення РФ відновити прямі авіарейси з Грузією Тбілісі надав згоду на це майже одразу. 

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У керівній партії "Грузинська мрія" заявили, що не хочуть давати згоду на візит президентки країни до Брюсселя – буцімто через те, що це може зашкодити шансам Грузії отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

Водночас прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі пообіцяв, що заявка на візит Зурабішвілі до Брюсселя буде задоволена.

Читайте також: Розворот Тбілісі: як Грузія втрачала прозахідний курс і чи став цей процес незворотним

Теми: ГрузіяпрезидентРосія
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