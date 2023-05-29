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Партия власти в Грузии заявила, что президент "пошла не тем путем"

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 14:02

Политсовет правящей партии Грузии "Грузинская мечта" заявил, что президент страны "пошла не тем путем", но они не хотели бы углублять противостояние с ней.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Политсовет "Мечты" собирался для обсуждения своей позиции относительно президента Саломе Зурабишвили после того, как она в выступлении ко Дню независимости в пятницу раскритиковала правительство за антизападную политику.

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В партии заявили, что Зурабишвили в 2018 году выиграла выборы благодаря их поддержке, и они рассчитывали на то, что она будет "достойным надпартийным президентом", но она "пошла другим путем" и якобы подыгрывает "радикальным оппозиционным силам", а ее последние действия охарактеризовали как необъективные и предвзятые.

В то же время, заявляет "Мечта", в партии считают необходимым воздержаться от критики президента и не допускать углубления противостояния.

"Наш долг – сохранить за госпожой Саломе Зурабишвили на оставшиеся полтора года ее срока полномочий минимальную легитимацию... Наше решение – не вступать в полемику с госпожой Зурабишвили. Мы должны защищать институт президентства даже тогда, когда престижу этого института угрожает сам действующий президент", – заявили в партии.

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Ранее Зурабишвили публично пожаловалась, что с 27 апреля ожидает одобрения правительства на ее визит в Брюссель 31 мая. При этом отметили, что после решения РФ возобновить прямые авиарейсы с Грузией Тбилиси дал согласие на это почти сразу.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не хотят давать согласие на визит президента страны в Брюссель – якобы из-за того, что это может навредить шансам Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС.

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал, что заявка на визит Зурабишвили в Брюссель будет удовлетворена.

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Темы: ГрузияпрезидентРосcия
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