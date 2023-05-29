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Справи проти колаборантів: у 2022 засудили майже 300 людей і нікого не виправдали

Соня ЛукашоваПонеділок, 29 травня 2023, 14:41
Справи проти колаборантів: у 2022 засудили майже 300 людей і нікого не виправдали
Фото: СБУ

Українські суди протягом 2022 року засудили 272 людини, звинувачені в колабораціонізмі, і нікого в таких справах не виправдали.

Джерело: матеріал УП "Чи існує межа між виживанням і колабораціонізмом? Як Україна карає за співпрацю з ворогом"

Деталі: Стаття про колабораціонізм з’явилась в українському кримінальному кодексі навесні 2022. 

За перший рік її існування, до квітня 2023 включно, силовики зареєстрували майже 5,5 тисяч справ за колабораціонізм. Орієнтовно в 1,4 тисячі з них оголосили підозри.

Протягом 2022 року суди отримали 659 справ про колабораціонізм і розглянули майже половину – 308. 

За перший рік 272 особи було визнано винними і жодної не виправдали. Пів сотні пішли на угоду зі слідством, визнавши свою провину. У зовсім незначній кількості випадків справи повертали прокурору на доопрацювання чи закривали.

Водночас, стаття про колабораціонізм містить низку недоліків. Зокрема, не дає визначення колабораціонізму.

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Крім того, в кримінальному кодексі існують схожі статті, наприклад, "пропаганда війни", "виправдовування агресії", "пособництво державі-агресору".

Правоохоронці, які працюють із такими справами, кажуть: маркерів, які би дозволили відмежувати схожі злочини, немає. І при цьому аналогічні статті передбачають кардинально різне покарання.

Якщо слідчий і прокурор визначать пропутінську публікацію в мережі як "колабораціонізм", то людину лише позбавлять права працювати на певних посадах.

Якщо ж слідство вирішить, що ворожий запис був "виправдовуванням агресії" – це вже до 5 років ув'язнення. Прикладів такої різної кваліфікації вже є чимало в українській практиці.

Правозахисники і правоохоронці звертають увагу, що такі недоліки створюють поле для корупції, вибіркового правосуддя і порушень прав людини.

Крім того, хаотичність та подекуди неспівмірність покарання за колабораціонізм  може викликати страх, непорозуміння і недовіру до української влади зі сторони мешканців окупованих територій

Знати більше: "Чи існує межа між виживанням і колабораціонізмом? Як Україна карає за співпрацю з ворогом"

Теми: окупаціяколабораціясуд
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