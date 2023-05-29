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Дела против коллаборантов: в 2022 год осудили почти 300 человек и никого не оправдали

Соня ЛукашоваПонедельник, 29 мая 2023, 14:41
Дела против коллаборантов: в 2022 год осудили почти 300 человек и никого не оправдали
Фото: СБУ

Украинские суды в течение 2022 года осудили 272 человека, обвиненных в коллаборационизме, и никого по таким делам не оправдали.

Источник: материал УП "Существует ли граница между выживанием и коллаборационизмом? Как Украина наказывает за сотрудничество с врагом"

Детали: Статья о коллаборационизме появилась в украинском уголовном кодексе весной 2022 года.

За первый год ее существования, до апреля 2023 года включительно, силовики зарегистрировали почти 5,5 тысяч дел за коллаборационизм. Ориентировочно в 1,4 тысяч из них объявили подозрения.

В 2022 году суды получили 659 дел о коллаборационизме и рассмотрели почти половину – 308.

За первый год 272 человека были признаны виновными и ни одного не оправдали. Полсотни пошли на сделку со следствием, признав свою вину. В совсем незначительном количестве случаев дела возвращали прокурору на доработку или закрывали.

В то же время, статья о коллаборационизме содержит ряд недостатков. В частности, не дает определения коллаборационизма.

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Кроме того, в уголовном кодексе существуют схожие статьи, например, "пропаганда войны", "оправдывание агрессии", "пособничество государству-агрессору".

Правоохранители, которые работают с такими делами, говорят: маркеров, которые позволили бы отграничить подобные преступления, нет. И при этом аналогичные статьи предусматривают кардинально разное наказание.

Если следователь и прокурор определят пропутинскую публикацию в сети как "коллаборационизм", человека только лишат права работать на определенных должностях.

Если же следствие решит, что враждебная запись было "оправданием агрессии" – это уже к 5 годам заключения. Примеров такой разной квалификации уже немало в украинской практике.

Правозащитники и правоохранители обращают внимание на то, что такие недостатки создают поле для коррупции, выборочного правосудия и нарушений прав человека.

Кроме того, хаотичность и иногда несоизмеримость наказания за коллаборационизм может вызвать страх, недоразумение и недоверие к украинской власти со стороны жителей оккупированных территорий.

Знать больше: "Существует ли граница между выживанием и коллаборационизмом? Как Украина наказывает за сотрудничество с врагом"

Темы: оккупацияколлаборационизмсуд
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