Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дела против коллаборантов: в 2022 год осудили почти 300 человек и никого не оправдали

Соня ЛукашоваПонедельник, 29 мая 2023, 14:41
Дела против коллаборантов: в 2022 год осудили почти 300 человек и никого не оправдали
Фото: СБУ

Украинские суды в течение 2022 года осудили 272 человека, обвиненных в коллаборационизме, и никого по таким делам не оправдали.

Источник: материал УП "Существует ли граница между выживанием и коллаборационизмом? Как Украина наказывает за сотрудничество с врагом"

Детали: Статья о коллаборационизме появилась в украинском уголовном кодексе весной 2022 года.

Реклама:

За первый год ее существования, до апреля 2023 года включительно, силовики зарегистрировали почти 5,5 тысяч дел за коллаборационизм. Ориентировочно в 1,4 тысяч из них объявили подозрения.

В 2022 году суды получили 659 дел о коллаборационизме и рассмотрели почти половину – 308.

За первый год 272 человека были признаны виновными и ни одного не оправдали. Полсотни пошли на сделку со следствием, признав свою вину. В совсем незначительном количестве случаев дела возвращали прокурору на доработку или закрывали.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, статья о коллаборационизме содержит ряд недостатков. В частности, не дает определения коллаборационизма.

Кроме того, в уголовном кодексе существуют схожие статьи, например, "пропаганда войны", "оправдывание агрессии", "пособничество государству-агрессору".

Правоохранители, которые работают с такими делами, говорят: маркеров, которые позволили бы отграничить подобные преступления, нет. И при этом аналогичные статьи предусматривают кардинально разное наказание.

Если следователь и прокурор определят пропутинскую публикацию в сети как "коллаборационизм", человека только лишат права работать на определенных должностях.

Если же следствие решит, что враждебная запись было "оправданием агрессии" – это уже к 5 годам заключения. Примеров такой разной квалификации уже немало в украинской практике.

Правозащитники и правоохранители обращают внимание на то, что такие недостатки создают поле для коррупции, выборочного правосудия и нарушений прав человека.

Кроме того, хаотичность и иногда несоизмеримость наказания за коллаборационизм может вызвать страх, недоразумение и недоверие к украинской власти со стороны жителей оккупированных территорий.

Знать больше: "Существует ли граница между выживанием и коллаборационизмом? Как Украина наказывает за сотрудничество с врагом"

Темы: оккупацияколлаборационизмсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
оккупация
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Что будет с имуществом, заключенными и бизнесом после деоккупации?
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: