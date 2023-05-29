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Фіни вважають загрозу агресивної війни все більш імовірною

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 15:48

Жителі Фінляндії зараз вважають загрозу агресивної війни більш імовірною, ніж три роки тому.

Про це йдеться в дослідженні, результати якого були опубліковані на сайті МВС Фінляндії, передає "Європейська правда".

Імовірність загрози війни збільшилася серед опитаних на 15 процентних пунктів, якщо порівнювати з попереднім опитуванням 2020 року.

Дослідники вважають, що це пов'язано з війною РФ проти України, а також із дискусією про політичну позицію Росії та Фінляндії.

Це також знайшло своє відображення у питаннях щодо необхідності цивільного захисту: дев'ять з десяти фінів вважають, що цивільний захист є необхідним заходом безпеки.

Водночас фіни цього року вважають пандемію менш імовірною загрозою, ніж у 2020 році

У дослідженні взяли участь близько 3000 жителів Фінляндії. Опитування проводять кожні три роки з 1992 року.

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Нагадаємо, 25 травня Фінляндія направила в Україну 16-й за рахунком пакет військової допомоги, який включає, зокрема, зенітне озброєння та боєприпаси.

Теми: Фінляндіявійна
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