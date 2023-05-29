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Финны считают угрозу агрессивной войны все более вероятной

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 15:48

Жители Финляндии сейчас считают угрозу агрессивной войны более вероятной, чем три года назад.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы на сайте МВД Финляндии, передает "Европейская правда".

Вероятность угрозы войны увеличилась среди опрошенных на 15 процентных пунктов, если сравнивать с предыдущим опросом 2020 года.

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Исследователи считают, что это связано с войной РФ против Украины, а также с дискуссией о политической позиции России и Финляндии.

Это также нашло свое отражение в вопросах о необходимости гражданской защиты: девять из десяти финнов считают, что гражданская защита является необходимой мерой безопасности.

В то же время финны в этом году считают пандемию менее вероятной угрозой, чем в 2020 году

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В исследовании приняли участие около 3000 жителей Финляндии. Опрос проводят каждые три года с 1992 года.

Напомним, 25 мая Финляндия направила в Украину 16-й по счету пакет военной помощи, который включает, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.

Темы: Финляндиявойна
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