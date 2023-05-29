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Данія виділить ще $2,6 млрд на військову допомогу Україні

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 16:43

Данія планує збільшити свої витрати на військову допомогу Україні на 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) в цьому і наступному роках.

Про це заявила в понеділок прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, передає "Європейська правда" з посиланням на DR.dk.

"Війна в Україні зараз перебуває у дуже критичному моменті, ситуація на полі бою дуже серйозна, і тому Україна потребує всілякої підтримки, яку вона може отримати", – вважає Метте Фредеріксен.

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Фонд, з якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні, коли більшість у данському парламенті погодилася внести до нього 7 мільярдів данських крон.

Уряд виділить до фонду ще 7,5 млрд данських крон цього року, а загалом це означатиме 14,5 мільярдів данських крон у фонді. А наступного року уряд додасть до фонду ще 10,4 мільярда данських крон.

Гроші надходять, за словами Метте Фредеріксен, із "соціального фонду".

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"Саме зараз українці потребують нашої зброї та нашої підтримки, тому це терміново. Але немає жодних ознак того, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад десять мільярдів у 2024 році" – пояснила прем’єр-міністр.

Потреба в нових коштах виникла, тому що 70% фонду вже використано.

"Фонд для України скоро спорожніє, тому що ми є однією з країн, які багато допомагають Україні, і тому ми вирішили вкласти велику суму цього року, але і в наступному році Данія буде однією з тих країн, які найбільше підтримують Україну", – каже Метте Фредеріксен.

"Вдячний Фолькетингу, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності!" – написав у Twitter президент Володимир Зеленський, коментуючи нову допомогу від Данії.

Нагадаємо, в рамках Українського інвестиційного форуму в Копенгагені оголосили про запуск соціальної програми данського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд данських крон (близько 134 мільйонів доларів).

Теми: Даніяармія
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