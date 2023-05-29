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Дания выделит еще $2,6 млрд на военную помощь Украине

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 16:43

Дания планирует увеличить свои расходы на военную помощь Украине на 17,9 млрд крон ($2,59 млрд) в этом и следующем годах.

Об этом заявила в понедельник премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает "Европейская правда" со ссылкой на DR.dk.

"Война в Украине сейчас находится в очень критическом моменте, ситуация на поле боя очень серьезная, и поэтому Украина нуждается во всяческой поддержке, которую она может получить", – считает Фредериксен.

Фонд, из которого финансируется военная помощь Украине, был создан в марте, когда большинство в датском парламенте согласилось внести в него 7 миллиардов датских крон.

Правительство выделит в фонд еще 7,5 млрд датских крон в этом году, а в целом это будет означать 14,5 миллиардов датских крон в фонде. А в следующем году правительство добавит в фонд еще 10,4 миллиарда датских крон.

Деньги поступают, по словам премьера, из "социального фонда".

"Именно сейчас украинцы нуждаются в нашем оружии и нашей поддержке, поэтому это срочно. Но нет никаких признаков того, что следующий год будет годом мира, поэтому мы уже выделяем более десяти миллиардов в 2024 году", – пояснила премьер-министр.

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Потребность в новых средствах возникла, потому что 70% фонда уже использовано.

"Фонд для Украины скоро опустеет, потому что мы являемся одной из стран, которые много помогают Украине, и поэтому мы решили вложить большую сумму в этом году, но и в следующем году Дания будет одной из тех стран, которые больше всего поддерживают Украину", – говорит Фредериксен.

"Благодарен Фолькетингу, датскому правительству и народу Дании за решение увеличить финансирование Фонда в поддержку Украины на $2,6 млрд. Этот ощутимый вклад еще больше усилит боевые возможности ВСУ в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наша сила – в единстве!" – написал в Twitter президент Владимир Зеленский, комментируя новую помощь от Дании.

Напомним, в рамках Украинского инвестиционного форума в Копенгагене объявили о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон (около 134 миллионов долларов).

Темы: Данияармия
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