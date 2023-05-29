У Венеції з'ясували, чому позеленіла вода у Гранд-каналі

Експерти встановили, чому вода у Гранд-каналі італійської Венеції забарвилася у яскраво-зелений колір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Зазначається, що речовиною, яка забарвила воду, виявився флуоресцеїн, який найчастіше використовується для діагностики захворювань очей.

Кліматичні активісти заявили, що не причетні до інциденту з водою у Гранд-каналі.

Місцева поліція раніше зазначала, що не виключає жодних шляхів розслідування у цій справі, яка нагадує перформанс аргентинського художника на Венеційській бієнале 50 років тому.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що вода в головному каналі Венеції стала флуоресцентно-зеленою в районі мосту Ріальто, поліція розпочала розслідування.