У Венеції з'ясували, чому позеленіла вода у Гранд-каналі
Понеділок, 29 травня 2023, 17:10
Експерти встановили, чому вода у Гранд-каналі італійської Венеції забарвилася у яскраво-зелений колір.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Зазначається, що речовиною, яка забарвила воду, виявився флуоресцеїн, який найчастіше використовується для діагностики захворювань очей.
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Кліматичні активісти заявили, що не причетні до інциденту з водою у Гранд-каналі.
Місцева поліція раніше зазначала, що не виключає жодних шляхів розслідування у цій справі, яка нагадує перформанс аргентинського художника на Венеційській бієнале 50 років тому.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що вода в головному каналі Венеції стала флуоресцентно-зеленою в районі мосту Ріальто, поліція розпочала розслідування.
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