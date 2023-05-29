В Венеции выяснили, почему позеленела вода в Гранд-канале

Эксперты установили, почему вода в Гранд-канале итальянской Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что веществом, которое окрасило воду, оказался флуоресцеин, который чаще всего используется для диагностики заболеваний глаз.

Климатические активисты заявили, что не причастны к инциденту с водой в Гранд-канале.

Местная полиция ранее отмечала, что не исключает никаких путей расследования по этому делу, которое напоминает перформанс аргентинского художника на Венецианской биеннале 50 лет назад.

Напомним, накануне стало известно, что вода в главном канале Венеции стала флуоресцентно-зеленой в районе моста Риальто, полиция начала расследование.