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В Венеции выяснили, почему позеленела вода в Гранд-канале

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 17:10

Эксперты установили, почему вода в Гранд-канале итальянской Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что веществом, которое окрасило воду, оказался флуоресцеин, который чаще всего используется для диагностики заболеваний глаз.

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Климатические активисты заявили, что не причастны к инциденту с водой в Гранд-канале.

Местная полиция ранее отмечала, что не исключает никаких путей расследования по этому делу, которое напоминает перформанс аргентинского художника на Венецианской биеннале 50 лет назад.

Напомним, накануне стало известно, что вода в главном канале Венеции стала флуоресцентно-зеленой в районе моста Риальто, полиция начала расследование.

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Темы: Италияэкология
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