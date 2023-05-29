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Путін схвалив вихід Росії з договору про скорочення озброєнь в Європі

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 17:40

Російський президент Владімір Путін у понеділок підписав закон про вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі, дію якого вона призупинила ще у 2007 році.

Про це пише "Європейська правда".

"Денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі, підписаний у місті Париж 19 листопада 1990 року", – йдеться в документі, опублікованому на офіційному порталі правової інформації РФ.

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Минулого тижня вихід із договору схвалив російський парламент.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписанти, включаючи танки, артилерію, вертольоти і літаки.

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Участь Росії в договорі було призупинено в липні 2007 року указом президента Владіміра Путіна, а 29 листопада 2007 року було ухвалено відповідний закон.

Теми: ПутінЄвропаРосіязброя
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