ЗМІ: Брюссель занепокоєний дочасними виборами в Іспанії під час її головування в ЄС

Європейські посадовці вважають, що дострокові вибори в Іспанії наприкінці липня можуть ускладнити її головування в Раді Європейського Союзу, яке почнеться за три тижні до того.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації видання La Vanguardia.

Дипломатичні кола в Брюсселі, які цитує видання, характеризують дострокові вибори в Іспанії як "невизначеність", "шок" і "катастрофу" для її головування в ЄС.

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"Це дуже сміливий крок", – кажуть європейські дипломатичні джерела La Vanguardia. "Зміна пріоритетів", – зазначають в одній із установ ЄС, висловлюючи жаль, що іспанське головування в ЄС явно відійде на задній план і "зависне в повітрі".

Ще одна характеристика, яку наводить видання: "Групи будуть функціонувати так само, але драйв буде вже не той".

В історії ЄС існують прецеденти, коли головуючі держави змінювали уряди. Востаннє таке сталось у Чехії, де після відставки прем'єр-міністра Мірека Тополанека головою уряду призначили позапартійного Яна Фішера.

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Схожа з іспанською ситуація сталась в Італії у 1996 році: тоді призначений прем'єр-міністром технократ Ламберто Діні втратив підтримку Сільвіо Берлусконі та призначив вибори у квітні, після яких поступився посадою Романо Проді.

Нагадаємо, на місцевих виборах у неділю Соціалістична робітнича партія прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса зазнала важких втрат, а консервативна Народна партія (PP) взяла під контроль низку ключових мерій і регіонів.

Парламентські вибори в Іспанії мали відбутися наприкінці року, та після поразки Санчес оголосив, що 23 липня іспанці достроково обиратимуть парламент.