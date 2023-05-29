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СМИ: Брюссель обеспокоен досрочными выборами в Испании во время ее председательства в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 17:57

Европейские чиновники считают, что досрочные выборы в Испании в конце июля могут осложнить ее председательство в Совете Европейского Союза, которое начнется за три недели до того.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации издания La Vanguardia.

Дипломатические круги в Брюсселе, которые цитирует издание, характеризуют досрочные выборы в Испании как "неопределенность", "шок" и "катастрофу" для ее председательства в ЕС.

"Это очень смелый шаг", – говорят европейские дипломатические источники La Vanguardia. "Смена приоритетов", – отмечают в одном из учреждений ЕС, выражая сожаление, что испанское председательство в ЕС явно отойдет на задний план и "повиснет в воздухе".

Еще одна характеристика, которую приводит издание: "Группы будут функционировать так же, но драйв будет уже не тот".

В истории ЕС существуют прецеденты, когда председательствующие государства меняли правительства. Последний раз такое произошло в Чехии, где после отставки премьер-министра Мирека Тополанека главой правительства назначили беспартийного Яна Фишера.

Похожая с испанской ситуация произошла в Италии в 1996 году: тогда назначенный премьер-министром технократ Ламберто Дини потерял поддержку Сильвио Берлускони и назначил выборы в апреле, после которых уступил должность Романо Проди.

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Напомним, на местных выборах в воскресенье Социалистическая рабочая партия премьер-министра Испании Педро Санчеса понесла тяжелые потери, а консервативная Народная партия (PP) взяла под контроль ряд ключевых мэрий и регионов.

Парламентские выборы в Испании должны были состояться в конце года, но после поражения Санчес объявил, что 23 июля испанцы будут досрочно избирать парламент.

Темы: СМИИспанияЕС
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