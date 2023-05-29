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СБУ затримала директорку "російської пошти" Ізюма

Євген КізіловПонеділок, 29 травня 2023, 18:05
СБУ затримала директорку російської пошти Ізюма
фото: росзмі

Служба безпеки України викрила 43-річну працівницю одного з відділень Укрпошти в Ізюмі, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю.

Джерело: СБУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що гауляйтер Ізюмського району запропонував жінці очолити створене агресором місцеве відділення "Почты России".

На новій посаді зловмисниця виконувала завдання окупаційної адміністрації щодо поширення кремлівського режиму через засоби поштового зв’язку.

Для цього вона організувала розсилку пропагандистських видань РФ до місцевих жителів. Серед них – "Комсомольская правда" і "Харьков Z".

Також примірники окупаційних газет примусово роздавали згідно з "рознарядкою" прямо у поштовому відділені.

У цих "виданнях" російські автори виправдовували збройну агресію РФ, дискредитували Сили оборони і закликали людей підтримати загарбників.

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Після звільнення міста ворожа поплічниця змінила адресу проживання, номер мобільного телефону і таким чином намагалась уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та арештовано.

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Теми: Харківська областьпоштаРосіяколаборація
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