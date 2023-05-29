СБУ затримала директорку "російської пошти" Ізюма

Служба безпеки України викрила 43-річну працівницю одного з відділень Укрпошти в Ізюмі, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю.

Джерело: СБУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що гауляйтер Ізюмського району запропонував жінці очолити створене агресором місцеве відділення "Почты России".

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На новій посаді зловмисниця виконувала завдання окупаційної адміністрації щодо поширення кремлівського режиму через засоби поштового зв’язку.

Для цього вона організувала розсилку пропагандистських видань РФ до місцевих жителів. Серед них – "Комсомольская правда" і "Харьков Z".

Також примірники окупаційних газет примусово роздавали згідно з "рознарядкою" прямо у поштовому відділені.

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У цих "виданнях" російські автори виправдовували збройну агресію РФ, дискредитували Сили оборони і закликали людей підтримати загарбників.

Після звільнення міста ворожа поплічниця змінила адресу проживання, номер мобільного телефону і таким чином намагалась уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та арештовано.

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.