СБУ задержала директоршу "российской почты" Изюма

Служба безопасности Украины разоблачила 43-летнюю работницу одного из отделений Укрпочты в Изюме, которая после оккупации города поддержала российских захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество.

Источник: СБУ в Facebook

Детали: Сообщается, что гауляйтер Изюмского района предложил женщине возглавить созданное агрессором местное отделение "Почты России".

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На новой должности злоумышленница выполняла задачи оккупационной администрации по распространению кремлевского режима через средства почтовой связи.

Для этого она организовала рассылку пропагандистских изданий РФ местным жителям. Среди них - "Комсомольская правда" и "Харьков Z".

Также экземпляры оккупационных газет принудительно раздавали согласно "разнарядке" прямо в почтовом отделении.

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В этих "изданиях" российские авторы оправдывали вооруженную агрессию РФ, дискредитировали Силы обороны и призывали людей поддержать захватчиков.

После освобождения города вражеская пособница изменила адрес проживания, номер мобильного телефона и таким образом пыталась избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Сейчас ей сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности и арестована.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.