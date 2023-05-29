СБУ задержала директоршу "российской почты" Изюма

Служба безопасности Украины разоблачила 43-летнюю работницу одного из отделений Укрпочты в Изюме, которая после оккупации города поддержала российских захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество.

Источник: СБУ в Facebook

Детали: Сообщается, что гауляйтер Изюмского района предложил женщине возглавить созданное агрессором местное отделение "Почты России".

На новой должности злоумышленница выполняла задачи оккупационной администрации по распространению кремлевского режима через средства почтовой связи.

Для этого она организовала рассылку пропагандистских изданий РФ местным жителям. Среди них - "Комсомольская правда" и "Харьков Z".

Также экземпляры оккупационных газет принудительно раздавали согласно "разнарядке" прямо в почтовом отделении.

В этих "изданиях" российские авторы оправдывали вооруженную агрессию РФ, дискредитировали Силы обороны и призывали людей поддержать захватчиков.

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После освобождения города вражеская пособница изменила адрес проживания, номер мобильного телефона и таким образом пыталась избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Сейчас ей сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности и арестована.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.