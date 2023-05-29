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У Латвії – позачерговий вихідний через призове місце на чемпіонаті світу з хокею

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 18:20

Парламент Латвії в ніч проти неділі несподівано оголосив понеділок, 29 травня, позачерговим вихідним через третє місце національної збірної з хокею із шайбою на чемпіонаті світу, що стало її найкращим результатом в історії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Латвія, де хокей є національним видом спорту, приймала чоловічий чемпіонат разом із Фінляндією. Третє місце вона виборола під час додаткового часу у фінальному матчі проти Сполучених Штатів.

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Майже одразу після фіналу, о чверть на першу ночі в неділю, члени парламенту Латвії у червоно-білих футболках національної збірної зібралися на десятихвилинну сесію, щоб одноголосно оголосити про додатковий вихідний.

За словами авторів законопроєкту, це було зроблено для того, щоб "закріпити в соціальній пам'яті суспільства факт значного успіху латвійських спортсменів". Після остаточного голосування всі присутні влаштували овації.

Але, як зазначає Reuters, позачерговий вихідний викликав у Латвії плутанину, бо не всі змогли визначитись, хто працює, а хто – ні. "Для багатьох це буде хаос", – заявив голова Латвійської торгово-промислової палати Айгарс Ростовскіс.

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Приміром, хоча школи та університети й не працювали в понеділок, національні іспити для старшокласників у понеділок не скасували, а педагогічним працівникам платили як за роботу у святкові дні.

Натомість кілька лікарень вирішили не зачинятись у понеділок, аби лікарі мали змогу прийняти пацієнтів.

Нагадаємо, у Данії 5 травня востаннє відзначили День великої молитви як державне свято – його скасували заради збільшення фінансування оборони.

Теми: Латвіяспортсвяткування
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