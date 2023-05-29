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В Латвии - внеочередной выходной из-за призового места на чемпионате мира по хоккею

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 18:20

Парламент Латвии в ночь на воскресенье неожиданно объявил понедельник, 29 мая, внеочередным выходным из-за третьего места национальной сборной по хоккею с шайбой на чемпионате мира, что стало ее лучшим результатом в истории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Латвия, где хоккей является национальным видом спорта, принимала мужской чемпионат вместе с Финляндией. Третье место она завоевала во время дополнительного времени в финальном матче против Соединенных Штатов.

Почти сразу после финала, в четверть первого ночи в воскресенье, члены парламента Латвии в красно-белых футболках национальной сборной собрались на десятиминутную сессию, чтобы единогласно объявить о дополнительном выходном.

По словам авторов законопроекта, это было сделано для того, чтобы "закрепить в социальной памяти общества факт значительного успеха латвийских спортсменов". После окончательного голосования все присутствующие устроили овации.

Но, как отмечает Reuters, внеочередной выходной вызвал в Латвии путаницу, потому что не все смогли определиться, кто работает, а кто – нет. "Для многих это будет хаос", – заявил председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис.

К примеру, хотя школы и университеты и не работали в понедельник, национальные экзамены для старшеклассников в понедельник не отменили, а педагогическим работникам платили как за работу в праздничные дни.

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Зато несколько больниц решили не закрываться в понедельник, чтобы врачи имели возможность принять пациентов.

Напомним, в Дании 5 мая в последний раз отметили День великой молитвы как государственный праздник – его отменили ради увеличения финансирования обороны.

Темы: Латвияспортпразднования
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