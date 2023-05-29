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Демограф розповіла, скільки дітей має народити кожна українка для відтворення поколінь

"Українська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 18:38

Для того, щоб забезпечити просте відтворення поколінь в Україні, кожна жінка має народити після війни щонайменше дві дитини, але це буде малоймовірно реалізувати на практиці.  

Джерело: директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У 2021 році 1,2 дитини на одну жінку народжувалося. А для того, щоб забезпечити просте відтворення поколінь за українських умов смертності, треба, щоб пересічна жінка за своє життя народила десь 2,15 дитини".

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Деталі: На її думку, відтворення поколінь за українських умов смертності наразі є неможливим.

Пряма мова: Абсолютно ні (нереально - ред.)! В жодній країні Європи такого немає (народжуваності на рівні 2,15 дитини на жінку - ред.).

Щодо 2022 року, то ми оцінюємо рівень народжуваності десь у 0,9 дитини на одну жінку. Катастрофічне падіння народжуваності ми очікуємо у 2023 році. 

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Під час війни ця тенденція, безумовно, буде поглиблюватися, але гірше, ніж у 2023 році (навіть якщо у 2024 війна триватиме), я не думаю, що буде. Ми розраховуємо, що показник буде десь 0,7 дитини на одну жінку". 

Більше деталей: Водночас Лібанова прогнозує певне підвищення народжуваності після війни. Вона сподівається, що Україна повернеться принаймні до доковідного рівня. 

А далі, на її думку, можна очікувати 1,5 дитини на одну жінку, в ідеалі – 1,6. Лібанова наголосила, що "це все одно дуже далеко від того, що потрібно".

Теми: діти
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