Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Демограф рассказала, сколько детей должна родить каждая украинка для воспроизводства поколений

"Украинская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 18:38

Для того, чтобы обеспечить простое воспроизводство поколений в Украине, каждая женщина должна родить после войны не менее двух детей, но это будет маловероятно реализовать на практике.

Источник: директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В 2021 году 1,2 ребенка на одну женщину рождалось. А для того, чтобы обеспечить простое воспроизводство поколений в украинских условиях смертности, надо, чтобы обычная женщина за свою жизнь родила где-то 2,15 ребенка".

Реклама:

Детали: По ее мнению, воспроизводство поколений в украинских условиях смертности пока невозможно.

Прямая речь: Абсолютно нет (нереально - ред.)! Ни в одной стране Европы такого нет (рождаемости на уровне 2,15 ребенка на женщину - ред.).

Что касается 2022 года, то мы оцениваем уровень рождаемости где-то в 0,9 ребенка на одну женщину. Катастрофическое падение рождаемости мы ожидаем в 2023 году.

ВИДЕО ДНЯ

Во время войны эта тенденция, безусловно, будет углубляться, но хуже, чем в 2023 году (даже если в 2024 война будет продолжаться), я не думаю, что будет. Мы рассчитываем, что показатель будет где-то 0,7 ребенка на одну женщину".

Больше деталей: В то же время Либанова прогнозирует определенное повышение рождаемости после войны. Она надеется, что Украина вернется по крайней мере к доковидному уровню.

А дальше, по ее мнению, можно ожидать 1,5 ребенка на одну женщину, в идеале - 1,6. Либанова подчеркнула, что "это все равно очень далеко от того, что нужно".

Темы: дети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
дети
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: