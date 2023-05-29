Демограф рассказала, сколько детей должна родить каждая украинка для воспроизводства поколений

Для того, чтобы обеспечить простое воспроизводство поколений в Украине, каждая женщина должна родить после войны не менее двух детей, но это будет маловероятно реализовать на практике.

Источник: директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В 2021 году 1,2 ребенка на одну женщину рождалось. А для того, чтобы обеспечить простое воспроизводство поколений в украинских условиях смертности, надо, чтобы обычная женщина за свою жизнь родила где-то 2,15 ребенка".

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Детали: По ее мнению, воспроизводство поколений в украинских условиях смертности пока невозможно.

Прямая речь: Абсолютно нет (нереально - ред.)! Ни в одной стране Европы такого нет (рождаемости на уровне 2,15 ребенка на женщину - ред.).

Что касается 2022 года, то мы оцениваем уровень рождаемости где-то в 0,9 ребенка на одну женщину. Катастрофическое падение рождаемости мы ожидаем в 2023 году.

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Во время войны эта тенденция, безусловно, будет углубляться, но хуже, чем в 2023 году (даже если в 2024 война будет продолжаться), я не думаю, что будет. Мы рассчитываем, что показатель будет где-то 0,7 ребенка на одну женщину".

Больше деталей: В то же время Либанова прогнозирует определенное повышение рождаемости после войны. Она надеется, что Украина вернется по крайней мере к доковидному уровню.

А дальше, по ее мнению, можно ожидать 1,5 ребенка на одну женщину, в идеале - 1,6. Либанова подчеркнула, что "это все равно очень далеко от того, что нужно".