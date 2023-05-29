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Політв'язням СРСР запровадили доплати до пенсій

Євген КізіловПонеділок, 29 травня 2023, 18:57

Верховна Рада запровадила доплати до пенсій за особливі заслуги перед Україною політв’язням комуністичного режиму СРСР.

Джерело: ініціатор відповідного законопроекту №8032, нардеп від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович у Facebook

Деталі: За його словами, за закон, що передбачає збільшення пенсій борцям за незалежність України, які були ув’язнені за свої переконання, проголосували 313 депутатів.

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Пряма мова: "Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії у розмірі 4 200 гривень на місяць з подальшою індексацією".

Більше деталей: Крім цього, пише В'ятрович, тепер з закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

Все це, на думку депутата, "ще один крок у бік політичної й соціальної справедливості".

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Теми: політв'язніСРСРпенсіїВерховна Рада
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