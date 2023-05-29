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Политзаключенным СССР ввели доплаты к пенсиям

Евгений КизиловПонедельник, 29 мая 2023, 18:57

Верховная Рада ввела доплаты к пенсиям за особые заслуги перед Украиной политзаключенным коммунистического режима СССР.

Источник: инициатор соответствующего законопроекта №8032, нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович в Facebook

Детали: По его словам, за закон, предусматривающий увеличение пенсий борцам за независимость Украины, которые были заключены за свои убеждения, проголосовали 313 депутатов.

Прямая речь: "Эти люди, без которых мы бы не имели сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас, получат надбавку к пенсии в размере 4 200 гривен в месяц с последующей индексацией".

Больше деталей: Кроме этого, пишет Вятрович, теперь из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях, а пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.

Все это, по мнению депутата, "еще один шаг в сторону политической и социальной справедливости".

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Темы: политзаключенныеСССРпенсииВерховная Рада
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