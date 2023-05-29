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Польща закриває кордон для російських і білоруських фур із 1 червня

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 20:04

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у понеділок підписав розпорядження про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон Білорусі з 1 червня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Рішення передбачає, що "до особливого розпорядження" Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії.

Цей крок МВС Польщі підготувало разом із санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув’язнення активісту польської меншини в Білорусі, співголови Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.

Очільник міністерства Камінський доручив підготувати санкції в лютому, на наступний день після засудження Почобута судом першої інстанції. Через два дні після цього вироку Польща призупинила рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках до подальших розпоряджень.

Після закриття пункту пропуску "Бобровики" білоруський режим запровадив обмеження, через які польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці білоруського кордону з Литвою та Латвією.

Серед іншого, їхні транспортні засоби проходять митне оформлення лише в пункті пропуску Кукурики – Козловичі з терміналом у Корощині, єдиному відкритому на сьогоднішній день польсько-білоруському вантажному автомобільному переході.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня, нагадаємо, Кабінет міністрів Росії заявив, що опрацьовує питання про заборону проїзду польських фур через територію РФ.

Читайте також: Блокада Лукашенка: які наслідки матиме закриття Польщею кордону з Білоруссю.

Теми: ПольщаРосіякордонБілорусь
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