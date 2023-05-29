Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в понедельник подписал распоряжение о приостановлении грузового движения для российских и белорусских транспортных средств через границу Беларуси с 1 июня.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Решение предусматривает, что "до особого распоряжения" Польша не будет пропускать через Беларусь к себе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории Беларуси и России.

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Этот шаг МВД Польши подготовило вместе с санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.

Глава министерства Каминский поручил подготовить санкции в феврале, на следующий день после осуждения Почобута судом первой инстанции. Через два дня после этого приговора Польша приостановила движение на польско-белорусском автомобильном пограничном переходе в Бобровниках до дальнейших распоряжений.

После закрытия пункта пропуска "Бобровики" белорусский режим ввел ограничения, из-за которых польские перевозчики не могут пользоваться пограничными переходами на участке белорусской границы с Литвой и Латвией.

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Среди прочего, их транспортные средства проходят таможенное оформление только в пункте пропуска Кукурики – Козловичи с терминалом в Корощине, единственном открытом на сегодняшний день польско-белорусском грузовом автомобильном переходе.

На прошлой неделе, напомним, Кабинет министров России заявил, что прорабатывает вопрос о запрете проезда польских фур через территорию РФ.

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