Сутички в Косові: постраждали близько 25 миротворців НАТО і понад 50 сербів

У результаті сутичок у місті Звечани на півночі частково визнаного Косова постраждали миротворці Північноатлантичного Альянсу у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Італійські ЗМІ, які посилаються на заяву KFOR, спершу повідомили про 41 постраждалого миротворця НАТО, зокрема й 11 італійців, чий контингент є одним із найчисельніших у Косові. Пізніше в заяві KFOR були наведені дані про близько 25 постраждалих миротвроців.

Реклама:

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, троє з постраждалих італійців перебувають у важкому стані, але їхньому життю нічого не загрожує. "Хочу висловити свою солідарність із солдатами місії KFOR, які постраждали в Косово під час сутичок між сербськими демонстрантами та косовською поліцією", – підкреслив він.

З боку сербів, за даними сербського державного мовника РТС, постраждали понад 50 людей. З них один перебуває в критичному стані, ще двоє – у важкому. Серед постраждалих є й колишній голова Звечан Драгіша Мілович, у якого поранення грудної клітини.

Ситуація у Звечанах загострилась у понеділок після того, як члени просербської місцевої партії "Сербський список" відмовились виконувати розпорядження миротворців відійти від будівлі муніципалітету, і прорвали кордон поліцейських і миротворців. У відповідь ті застосували світло-шумові гранати і, як пишуть сербські ЗМІ, вогнепальну зброю.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня в кількох муніципалітетах на півночі Косова виникли сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників. Причиною стала відмова місцевих сербів брати участь у регіональних виборах у квітні та визнавати їхні результати.

У неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Косова знизити напруженість у відносинах з Сербією. А президент Сербії Александар Вучич привів армію країни в повну бойову готовність і наказав її частинам наблизитися до кордону з Косовом в п’ятницю

Серби, які становлять більшість на півночі Косова, досі вважають Белград своєю столицею. А етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова в цілому, але косовські серби на півночі вже давно вимагають виконання угоди 2013 року про створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.