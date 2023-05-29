Столкновения в Косово: пострадали около 25 миротворцев НАТО и более 50 сербов

В результате столкновений в городе Звечаны на севере частично признанного Косово пострадали миротворцы Североатлантического Альянса в составе миссии KFOR и сербы, протестовавшие под админзданием из-за непризнания местных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Итальянские СМИ, которые ссылаются на заявление KFOR, сначала сообщили о 41 пострадавшем миротворце НАТО, в том числе 11 итальянцах, чей контингент является одним из самых многочисленных в Косово. Позже в заявлении KFOR были приведены данные об около 25 пострадавших миротворцах.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, трое из пострадавших итальянцев находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. "Хочу выразить свою солидарность с солдатами миссии KFOR, которые пострадали в Косово во время столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией", – подчеркнул он.

Со стороны сербов, по данным сербского государственного вещателя РТС, пострадали более 50 человек. Из них один находится в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом. Среди пострадавших есть и бывший глава Звечан Драгиша Милович, у которого ранение грудной клетки.

Ситуация в Звечанах обострилась в понедельник после того, как члены просербской местной партии "Сербский список" отказались выполнять распоряжение миротворцев отойти от здания муниципалитета, и прорвали кордон полицейских и миротворцев. В ответ те применили свето-шумовые гранаты и, как пишут сербские СМИ, огнестрельное оружие.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких муниципалитетах на севере Косово возникли столкновения: полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона сербских протестующих. Причиной стал отказ местных сербов участвовать в местных выборах в апреле и признавать их результаты.

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В воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Косова снизить напряженность в отношениях с Сербией. А президент Сербии Александар Вучич привел армию страны в полную боевую готовность и приказал ее частям приблизиться к границе с Косовом.

Сербы, которые составляют большинство на севере Косово, до сих пор считают Белград своей столицей. А этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом, но косовские сербы на севере уже давно требуют выполнения соглашения 2013 года о создании ассоциации автономных муниципалитетов на их территории.