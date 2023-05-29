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У НАТО відреагували на спалах насильства на півночі Косова

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 22:08

У НАТО засудили  насильство під час сутичок на півночі частково визнаного Косова в понеділок і напади на військових миротворчих сил НАТО KFOR.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві НАТО.

"НАТО рішуче засуджує неспровоковані напади на військовослужбовців KFOR на півночі Косова, внаслідок яких декілька з них отримали поранення. Такі напади абсолютно неприйнятні. Насильство має бути негайно припинено" – йдеться у заяві.

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В НАТО закликали всі сторони утримуватися від дій, які ще більше розпалюють напруженість, і вступити в діалог.

"KFOR вживатимуть усіх необхідних заходів для підтримання безпечного і захищеного середовища і продовжуватимуть діяти неупереджено, відповідно до свого мандату, визначеного Резолюцією Ради Безпеки ООН 1244 від 1999 року" – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у результаті сутичок у місті Звечани на півночі частково визнаного Косова постраждали миротворці Північноатлантичного Альянсу у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів.

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Ситуація у Звечанах загострилась у понеділок після того, як члени просербської місцевої партії "Сербський список" відмовились виконувати розпорядження миротворців відійти від будівлі муніципалітету, і прорвали кордон поліцейських і миротворців. У відповідь ті застосували світло-шумові гранати і, як пишуть сербські ЗМІ, вогнепальну зброю.

Теми: НАТОКосово
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