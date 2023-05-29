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В НАТО отреагировали на вспышку насилия на севере Косово

"Европейская правда"Понедельник, 29 мая 2023, 22:08

В НАТО осудили насилие во время столкновений на севере частично признанного Косово в понедельник и нападения на военных миротворческих сил НАТО KFOR.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении НАТО.

"НАТО решительно осуждает неспровоцированные нападения на военнослужащих KFOR на севере Косово, в результате которых несколько из них получили ранения. Такие нападения абсолютно неприемлемы. Насилие должно быть немедленно прекращено", – говорится в заявлении.

В НАТО призвали все стороны воздерживаться от действий, которые еще больше разжигают напряженность, и вступить в диалог.

"KFOR будут принимать все необходимые меры для поддержания безопасной и защищенной среды и продолжать действовать беспристрастно, в соответствии со своим мандатом, определенным Резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 от 1999 года" – говорится в заявлении.

Как сообщалось, в результате столкновений в городе Звечаны на севере частично признанного Косово пострадали миротворцы Североатлантического Альянса в составе миссии KFOR и сербы, протестовавшие под админзданием из-за непризнания местных выборов.

Ситуация в Звечанах обострилась в понедельник после того, как члены просербской местной партии "Сербский список" отказались выполнять распоряжение миротворцев отойти от здания муниципалитета, и прорвали кордон полицейских и миротворцев. В ответ те применили свето-шумовые гранаты и, как пишут сербские СМИ, огнестрельное оружие.

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Темы: НАТОКосово
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