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Вучич прокоментував події в Косові: у всьому винна Приштина, а НАТО не захистив сербів

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 22:32

Президент Сербії Александар Вучич у зверненні в понеділок поклав відповідальність за ескалацію на півночі частково визнаного Косова через невизнання сербами результатів місцевих виборів на косовського прем’єра Альбіна Курті.

Звернення Вучича транслював сербський мовник РТС, повідомляє "Європейська правда".

Сербський президент заявив, що події на півночі Косова стали наслідком нібито бажання Курті "привести до кровопролиття цілий регіон" та "викликати великий конфлікт між сербами й НАТО". "І саме він – єдиний винний у всьому, що відбувається – умиває руки й каже, що це його взагалі не стосується", – додав Вучич.

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Він також розкритикував миротворців НАТО, які, за його словами, "не захистили сербів і не запобігли насиллю" щодо сербських протестувальників. Насилля ж, стверджує Вучич, розв’язали косовські поліцейські, один із яких нібито відкрив вогонь із автомата і поранив людину.

Звертаючись до сербських протестувальників у Косові, президент Сербії закликав їх діяти мирно і не вступати в конфлікти із миротворцями НАТО, бо "саме цього найбільше й хоче Курті".

"Якщо ж албанський окупант стрілятиме, то ситуація буде зовсім інша. Ось що я повідомив усім у НАТО", – додав Вучич.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня в кількох муніципалітетах на півночі Косова виникли сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників. Причиною стала відмова місцевих сербів брати участь у регіональних виборах у квітні та визнавати їхні результати.

У понеділок загострилась ситуація в місті Звечани після того, як члени просербської місцевої партії "Сербський список" відмовились виконувати розпорядження миротворців відійти від будівлі муніципалітету, і прорвали кордон поліцейських і миротворців. У відповідь ті застосували світло-шумові гранати і, як пишуть сербські ЗМІ, вогнепальну зброю.

За останніми даними, у сутичках постраждали близько 25 миротворців НАТО і понад 50 сербських протестувальників, із них один у критичному стані, ще двоє – із важкими пораненнями.

Серби, які становлять більшість на півночі Косова, досі вважають Белград своєю столицею. А етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова в цілому, але косовські серби на півночі вже давно вимагають виконання угоди 2013 року про створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.

Теми: СербіяКосовоНАТО
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