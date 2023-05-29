Вучич прокомментировал события в Косово: во всем виновата Приштина, а НАТО не защитил сербов

Президент Сербии Александар Вучич в обращении в понедельник возложил ответственность за эскалацию на севере частично признанного Косово из-за непризнания сербами результатов местных выборов на косовского премьера Альбина Курти.

Обращение Вучича транслировал сербский вещатель РТС, сообщает "Европейская правда".

Сербский президент заявил, что события на севере Косово стали следствием якобы желания Курти "привести к кровопролитию целый регион" и "вызвать большой конфликт между сербами и НАТО". "И именно он – единственный виновный во всем происходящем – умывает руки и говорит, что это его вообще не касается", – добавил Вучич.

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Он также раскритиковал миротворцев НАТО, которые, по его словам, "не защитили сербов и не предотвратили насилие" в отношении сербских протестующих. Насилие же, утверждает Вучич, развязали косовские полицейские, один из которых якобы открыл огонь из автомата и ранил человека.

Обращаясь к сербским протестующим в Косово, президент Сербии призвал их действовать мирно и не вступать в конфликты с миротворцами НАТО, потому что "именно этого больше всего и хочет Курти".

"Если же албанский оккупант будет стрелять, то ситуация будет совсем другая. Вот что я сообщил всем в НАТО", – добавил Вучич.

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Напомним, на прошлой неделе в нескольких муниципалитетах на севере Косово возникли столкновения: полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона сербских протестующих. Причиной стал отказ местных сербов участвовать в региональных выборах в апреле и признавать их результаты.

В понедельник обострилась ситуация в городе Звечаны после того, как члены просербской местной партии "Сербский список" отказались выполнять распоряжение миротворцев отойти от здания муниципалитета, и прорвали кордон полицейских и миротворцев. В ответ те применили свето-шумовые гранаты и, как пишут сербские СМИ, огнестрельное оружие.

По последним данным, в столкновениях пострадали около 25 миротворцев НАТО и более 50 сербских протестующих, из них один в критическом состоянии, еще двое – с тяжелыми ранениями.

Сербы, которые составляют большинство на севере Косово, до сих пор считают Белград своей столицей. А этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом, но косовские сербы на севере уже давно требуют выполнения соглашения 2013 года о создании ассоциации автономных муниципалитетов на их территории.