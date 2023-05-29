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Зеленський поговорив із Ердоганом про "зернову угоду" та війну в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 29 травня 2023, 23:02

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїплом Ердоганом, який напередодні переміг на виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили пресслужби голів обох держав.

Як написав Зеленський у Twitter, у телефонній розмові він відзначив особисту роль Ердогана у продовженні Чорноморської зернової ініціативи, "що є вагомою складовою світової продовольчої безпеки".

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"Співпраця України й Туреччини важлива та дієво сприяє добробуту наших народів і міжнародній стабільності. Будемо й надалі розвивати її та спільно працювати над посиленням безпеки регіону, Європи та світу!" – додав голова держави. 

У короткому повідомленні канцелярії турецького президента вказано, що Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах, а також обговорив "події в російсько-українській війні та регіональні питання".

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Раніше в понеділок турецький президент провів телефонні розмови із, серед іншого, російським візаві Владіміром Путіним та президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган переобраний президентом Туреччини в другому турі виборів, набравши 52,16% голосів згідно з даними ЦВК. Після цього він пообіцяв об’єднання на підтримку національних цінностей.

Водночас опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу назвав цьогорічне волевиявлення "найбільш несправедливим виборчим процесом за останні роки".

Дивіться відео "Європейської правди": Новий Ердоган: з РФ чи з Заходом? Пояснюємо, чого чекати від Туреччини.

Теми: ЗеленськийпрезидентЕрдоганТуреччина
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