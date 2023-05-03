РФ намагається представити будь-які свої дії такими, що затримують контрнаступ України – ISW

Реакція на нібито нанесення удару по автомобілю з командувачем Сил територіальної оборони України генерал-майором Ігорем Танцюрою свідчить про спроби РФ представити будь-які російські операції як такі, що затримують потенційні контрнаступальні дії України, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Євген Пригожин заявив 2 травня, що сили "Вагнера" завдали удару по українському бронеавтомобілю з Танцюрою на шляху до Бахмута. Засновник ПВК опублікував відео, яке нібито демонструє цей удар.

Натомість речник українських Сил територіальної оборони Денис Зелінський спростував заяву Пригожина та заявив, що "всі живі і здорові".

Аналітики інституту відзначають, що російські воєнкори широко розтиражували заяву Пригожина та виставили її як інформаційну перемогу.

Один відомий російський блогер, йдеться у звіті ISW, стверджував, що Танцюра отримав наказ перекинути резерви до Бахмута і підготувати українські сили до проведення контратак у цьому районі.

Відповідна подача інформації, наголошують в інституті, висвітлила російський удар як оперативно важливу подію, яка відтермінувала потенційні майбутні українські контрнаступальні дії.

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В ISW також нагадали, що раніше російські провоєнні блогери стверджували, що удар по Павлограду 1 травня вплинув на критично важливий український центр логістики і накопичення, та припускали, що цей удар відтермінує українські контрнаступальні дії.