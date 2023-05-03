Сили ППО збили всі безпілотники, які вночі атакували Київ

Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили всі ворожі безпілотники, виявлені у повітряному просторі навколо Києва.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі.

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Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється".

Деталі: Очільник КМВА повідомив, що за останні 6 днів це була вже третя повітряна атака ворога, для якої він традиційно використав іранські БПЛА "Shahed".

Що цьому передувало:

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