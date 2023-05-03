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Сили ППО збили всі безпілотники, які вночі атакували Київ

"Українська правда"Середа, 3 травня 2023, 06:29
Сили ППО збили всі безпілотники, які вночі атакували Київ
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили всі ворожі безпілотники, виявлені у повітряному просторі навколо Києва.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі.

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Дані оперативного зведення на цей момент – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється".

Деталі: Очільник КМВА повідомив, що за останні 6 днів це була вже третя повітряна атака ворога, для якої він традиційно використав іранські БПЛА "Shahed".   

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 3 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
  • У багатьох областях працювала ППО, у Запоріжжя і Дніпро прогриміли вибухи.

Теми: ППОКиївбезпілотники
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