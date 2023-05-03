Примусова паспортизація на Херсонщині: окупанти лякають депортацією

Російські окупанти лякають депортацією і конфіскацією майна мешканців Херсонської області, які відмовляються отримувати паспорти РФ.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Щоб пришвидшити цей процес, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.

Зміст заходів полягає у тому, що до населеного пункту прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які, посилаючись на нещодавно підписаний президентом РФ указ про депортацію з окупованих територій осіб без російського громадянства, ставлять людям радикальну умову – або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна".

Нагадаємо: Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець не згоден із віцепрем'єр-міністром із питань реінтеграції ТОТ Іриною Верещук, яка порадила українським громадянам на окупованих територіях відмовлятися від оформлення російських паспортів.