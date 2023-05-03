Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі

Наслідки удару по Запоріжжю, фото з Telegram Анатолія Куртєва

У ніч на 3 травня російські військові здійснили атаку на Запоріжжя, постраждали приватні будинки, минулося без жертв. Прифронтові населені пункти Запорізької області перебували під обстрілами кілька годин.

Джерело: секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Пряма мова Куртєва: "Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

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Дякувати Богу, обійшлося без жертв і травмованих".

Деталі: На місці з ночі працюють міська аварійно-рятувальна служба, "Запоріжремсервіс" та волонтери.

За даними голови ОВА, вночі ворог завдав два удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

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Малашко також написав про "гучну добу для всього Запорізького краю",

В області армія РФ здійснила 82 обстріли по мирних населених пунктах: 2 ракетні удари, 3 авіаційні, 4 атаки БПЛА та 69 артилерійсків ударів.

Пряма мова Малашка: "Кількагодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 13 сіл. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Але головне, що люди вціліли".

Цьому передувало: Повідомлялося, що цієї ночі в містах Запоріжжя й Дніпро пролунали вибухи, а над Києвом сили ППО збили всі безпілотники.