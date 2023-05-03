Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі

Олена РощінаСереда, 3 травня 2023, 09:43
Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі
Наслідки удару по Запоріжжю, фото з Telegram Анатолія Куртєва

У ніч на 3 травня російські військові здійснили атаку на Запоріжжя, постраждали приватні будинки, минулося без жертв. Прифронтові населені пункти Запорізької області перебували під обстрілами кілька годин. 

Джерело: секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Пряма мова Куртєва: "Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

Дякувати Богу, обійшлося без жертв і травмованих". 

Деталі: На місці з ночі працюють міська аварійно-рятувальна служба, "Запоріжремсервіс" та волонтери.

За даними голови ОВА, вночі ворог завдав два удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

Малашко також написав про "гучну добу для всього Запорізького краю",

ВІДЕО ДНЯ

В області армія РФ здійснила 82 обстріли по мирних населених пунктах: 2 ракетні удари, 3 авіаційні, 4 атаки БПЛА та 69 артилерійсків ударів.

Пряма мова Малашка: "Кількагодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 13 сіл. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Але головне, що люди вціліли".

Цьому передувало: Повідомлялося, що цієї ночі в містах Запоріжжя й Дніпро пролунали вибухи, а над Києвом сили ППО збили всі безпілотники.

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвійнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW

США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35

Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Усі новини...
Запоріжжя
У Запоріжжі і Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
У Запоріжжі пролунав вибух під час тривоги – ЗМІ
Оріхів на Запоріжжі зруйнований на 80%, але всіх дітей вивезли – влада
Останні новини
06:22
Українські захисники знищили вночі 35 "Шахедів"
05:28
Медведєв натякнув, що підозрювані у замаху на Прилєпіна можуть померти в ув'язненні
04:50
РФ не здатна проводити скоординовані оборонні операції на всій лінії фронту – ISW
03:50
оновлено від 23:35 В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
03:20
оновлено від 02:25Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
02:58
фотоНа Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
01:40
Кіссінджер прогнозує до кінця року "реальні переговори" між Україною і РФ
00:55
Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
23:27
США не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення "Кинджалу" – CNN
Усі новини...
Реклама: