Нафтобаза в Краснодарському краї РФ загорілася через безпілотник

Гасіння пожежі на нафтобазі в селищі Волна, скриншот

Пожежа на нафтобазі в селищі Волна Краснодарського краю Російської Федерації почалася через падіння безпілотника.

Джерело: ТАСС, губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв у Telegram

Деталі: Як повідомили ТАСС в екстрених службах, "резервуар із нафтопродуктами в селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю загорівся через падіння безпілотника".

Чий безпілотник і чому впав, не уточнюють.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв повідомив, що "загоряння серйозне, щоб його локалізувати використовують пінну атаку".

Станом на 09:18 з вогнем боролися 188 росіян. До гасіння залучили п'ять пожежних поїздів.

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Цьому передувало: У селищі Волна Краснодарського краю РФ (Тамань), недалеко від Кримського мосту, в ніч на 3 травня загорілася нафтобаза.

29 квітня у Севастополі (Крим) у Козачій бухті на нафтобазі спалахнула пожежа через влучання безпілотника.