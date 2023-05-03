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Не тільки Львова-Бєлова: УП встановила кураторів викрадень українських дітей

Тетяна ЛозовенкоСереда, 3 травня 2023, 12:01
Не тільки Львова-Бєлова: УП встановила кураторів викрадень українських дітей
Ілюстративне фото з сайту КримSOS

"Українська правда" встановила особи людей, залучених до процесу викрадення та перевиховування дітей з окупованих територій України.

Джерело: Українська правда 

Деталі: Окрім російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, до "перевиховання" українських дітей залучені "служби у справах дітей" окупованих Росією територій, "дитячі омбудсмени", "міністерства освіти, молоді й спорту".

У Криму освітянами керує українка Валентина Лаврик, в так званій "ДНР" – Ольга Калударова, в так званій "ЛНР" – Іван Кусов, в окупованій частині Херсонської області – Михайло Родіков, Запорізької – Олена Шапурова. Службу дітей "ДНР" очолює Світлана Майборода, в Криму – Анастасія Омельченко.

"Міністерства молоді й спорту" окупованих територій очолюють відповідно – Олександр Громаков, Дмитро Сидоров, Ельвіра Вітренко, Антон Тицький. Дитячим омбудсменом окупованого Криму є Ірина Клюєва, в "ДНР" – Дар'я Морозова, "ЛНР" – Інна Швенк.

До викрадення дітей опосередковано залучені і "міністерства соцполітики і праці", оскільки саме вони видавали виплати за дітей батькам на окупованих торік територіях.

В "ДНР" мінсоц керує Денис Стрельченко, в "ЛНР" – Світлана Малахова, в окупованій частині Запорізької області – Євгеній Маркелов, на Херсонщині – Алла Бархатнова, в Криму – Олена Романовська, РФ – Антон Котяков.

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В адміністрації Путіна "вихованням дітей" опікується колишня представниця "Росмолоді" Ірина Плещева.

Не відбувається цей процес без сприяння керівників окупаційних адміністрацій захоплених Росією українських територій: Сергія Аксьонова, Леоніда Пасічника, Дениса Пушиліна, Володимира Сальда, Євгена Балицького.

Питанням дітей на окупованих територіях опікуються й так звані меценати. Як-от, наприклад, православний олігарх Росії Костянтин Малофєєв. Він та його "Фонд святителя Василия Великого" є співавтором проєкту "Счастливое детство". У 2014 він фінансував підрозділи терористів на кшталт Ігоря Гіркіна.

Про допомогу українським дітям регулярно звітує і фонд мами Рамзана Кадирова Аймані Несієвни Кадирової. За сприяння Кадирова та Львової-Бєлової під Грозним було створено табір для "перевиховання дітей з нових територій РФ". Туди направляють тих, хто активно протидіє спробам русифікації.

 

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Теми: дітиокупаціявоєнні злочини
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