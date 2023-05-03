Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона – Прокудін

Євген КізіловСереда, 3 травня 2023, 14:28
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона – Прокудін
Вокзал "Херсон", фото: "голос україни"

У середу вдень російські загарбники обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Одна людина загинула, ще троє поранених.

Джерело: голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних – поранені".

Реклама:

Деталі: За словами очільника ОДА, також було пошкоджено карету швидкої допомоги. Медики, на щастя, не постраждали.

На місці працюють рятувальні служби.

Доповнено: Пізніше в "Укрзалізниці" додали, що було влучання у пасажирський вагон на станції "Херсон", поранено провідника, йому надається допомога.

ВІДЕО ДНЯ

На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті.

Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин.

Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції "Миколаїв".

Що передувало: Близько 11:00 середи російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона – три людини загинули, п’ятеро отримали поранення.

Також у середу вдень російські війська обстріляли з РСЗВ Степанівку Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.

Теми: Херсонзалізницяобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників 
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
Усі новини...
Реклама: