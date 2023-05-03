Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона – Прокудін

У середу вдень російські загарбники обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Одна людина загинула, ще троє поранених.

Джерело: голова Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних – поранені".

Деталі: За словами очільника ОДА, також було пошкоджено карету швидкої допомоги. Медики, на щастя, не постраждали.

На місці працюють рятувальні служби.

Доповнено: Пізніше в "Укрзалізниці" додали, що було влучання у пасажирський вагон на станції "Херсон", поранено провідника, йому надається допомога.

На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті.

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Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин.

Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції "Миколаїв".

Що передувало: Близько 11:00 середи російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет Херсона – три людини загинули, п’ятеро отримали поранення.

Також у середу вдень російські війська обстріляли з РСЗВ Степанівку Херсонської області. Внаслідок атаки прямо під час ремонтних робіт загинули троє співробітників обленерго.