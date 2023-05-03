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Дрони над Кремлем: В ОП кажуть, що Росія явно готує теракт

Станіслав ПогоріловСереда, 3 травня 2023, 16:36
Дрони над Кремлем: В ОП кажуть, що Росія явно готує теракт
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пов’язав заяву Кремля щодо безпілотника над резиденцією президента РФ з підготовкою російським керівництвом масштабного теракту.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем".

Деталі: Він пояснив, що, по-перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території Росії, бо це не вирішує жодної воєнної задачі. У той же час такі заяви з боку Росії дають їй підстави виправдати свої атаки по цивільних.

Крім того, радник керівника ОП зазначив, що керівництво України з цікавістю спостерігає "за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках РФ".

"Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об‘єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву", - підкреслив Подоляк.

Він також констатував втрату силового контролю над країною з боку "клану Путіна", хоча в Кремлі постійно заявляли про свій тотальній контроль над повітрям.

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Подоляк зіронізував, що сьогодні дрони можна купити у бідь-якому військотргу. "Одним словом, щось в РФ відбувається, але точно без дронів України над Кремлем", - зазначив він.

Що передувало: 

  • У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".
  • Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

Теми: війнаРосіяУкраїнабезпілотники
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