США з'ясовують деталі ймовірної атаки безпілотника на Кремль - CNN

США збирають факти інциденту з безпілотником у Москві, який, за словами російської сторони, атакував Кремль.

Про це у коментарі CNN заявив неназваний американський чиновник, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника телеканалу, Сполучені Штати не були попереджені про ймовірну атаку безпілотника на Кремль.

"Що б не сталося, завчасного попередження не було", – сказав чиновник, додавши, що влада все ще намагається з'ясувати, що саме сталося.

Раніше у пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Владіміра Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії"

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.